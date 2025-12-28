La temporada de verano 2026 ya empieza a tomar forma y uno de los puntos más destacados vuelve a ser el balneario de zona sur en la zona de Alfar, conocido como Mute, que confirmó una agenda entre fines de diciembre y todo enero.

Ads

Puede interesarte

Con artistas internacionales, fiestas icónicas y una propuesta que ya es un clásico del verano, el predio se prepara para recibir a miles de personas de todo el país.

El inicio será el 31 de diciembre, con una noche especial para despedir el año y darle la bienvenida al 2026 junto a Wade y Frank Storm. A partir de ahí, la programación se transforma en una verdadera maratón electrónica frente al mar.

Ads

Fechas confirmadas – Temporada Mute Mar del Plata 2026

31.12 – Wade · Frank Storm

Ads

03.01 – Boris Brejcha · Moritz Hofbauer

04.01 – Hozho · Franco BA · Silvestre KG

10.01 – Pawsa · Hot Since 82 · Rossi

Ads

11.01 – Magdalena · Bob Tosh · Festa Bros

15.01 – Colyn · Oostil

17.01 – Elrow: Cuartero · Joris Voorn · Jay de Lys

18.01 – Chris Stussy · Traumer · Shonky

22.01 – Amnesia: Adam Beyer · Kolsch

23.01 – Bresh

24.01 – Artbat · Fideles · Peces Raros · Henri Bergmann

Con una grilla diversa y de primer nivel, Mute Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del verano 2026, combinando música, experiencias y noches que ya forman parte del ADN de la temporada.