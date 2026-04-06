Tras el informe que marcó una baja del 1,9% en las ventas por Semana Santa en Mar del Plata, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) admitieron que el resultado generó preocupación puertas adentro de la entidad. El dato surgió de un relevamiento del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, que comparó la cantidad de unidades vendidas con el mismo fin de semana extra largo de 2025.

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“La baja nos sorprendió bastante”, afirmó el tesorero de la UCIP, Eduardo Mayer, al referirse al desempeño comercial del último receso largo. Según explicó, el descenso incluso superó al que la entidad había detectado en el anterior feriado extendido.

“Fue mayor que el 1,6 que habíamos registrado el 24 de marzo en el otro fin de semana y pensamos siempre que Semana Santa es el principal fin de semana del año que tenemos. Así que esa baja nos sorprendió”, sostuvo en diálogo con El Marplatense.

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La lectura del sector es que el movimiento turístico no logró traducirse con la fuerza esperada en consumo. Si bien el fin de semana largo suele ser uno de los momentos más importantes del calendario comercial marplatense, esta vez el balance dejó un sabor agridulce entre los comerciantes.

Con la temporada invernal en el horizonte, Mayer evitó hacer pronósticos cerrados, aunque vinculó de manera directa el resultado con la política de promoción turística. “No te puedo decir qué es lo que va a pasar, todo va a depender fundamentalmente del ente de turismo”, señaló.

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En ese sentido, remarcó la necesidad de reforzar las campañas de difusión de la ciudad. “Si se hace una promoción como corresponde con los fondos que aporta el comercio y la industria, que son muy importantes, y tenemos una buena promoción para lo que sea vacaciones de invierno, creo que va a funcionar bien esa temporada”, concluyó.