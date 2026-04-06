Eduardo Mayer

Ventas por Semana Santa: “La baja nos sorprendió bastante”
Desde la UCIP advirtieron que la caída del consumo durante el fin de semana extra largo fue mayor a la esperada y quedó incluso por encima de la registrada en el feriado del 24 de marzo.
Desde la UCIP advirtieron que la caída del consumo durante el fin de semana extra largo fue mayor a la esperada y quedó incluso por encima de la registrada en el feriado del 24 de marzo.
Luego de un fin de semana largo con una visita de turistas que superó las expectativas, acorde a lo esperado en el marco de la pandemia, desde la UCIP Mar del Plata destacaron que "el poder trabajar aunque sea a un 50%, hace que los negocios funcionen y que las expectativas sean diferentes".