Eduardo Mayer

Actividad comercial en Mar del Plata: "De cajas cerradas a trabajar un 50%, hace que la gente esté contenta"

Luego de un fin de semana largo con una visita de turistas que superó las expectativas, acorde a lo esperado en el marco de la pandemia, desde la UCIP Mar del Plata destacaron que "el poder trabajar aunque sea a un 50%, hace que los negocios funcionen y que las expectativas sean diferentes".