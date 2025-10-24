Un hombre de 55 años y una mujer de 52 fueron detenidos en el marco de allanamientos realizados por la venta de drogas en el barrio Cerrito Sur. La particularidad es que usaban como lugar para sus transacciones ilegales una propiedad que se encuentra frente a una escuela.

Ads

El operativo se realizó en Benito Lynch y Santa Cecilia, frente a la Escuela de Educación Secundaria N°33 Julio Mártires Manza. Estuvo a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, y ordenada por el Juzgado de Garantías N°2. Las investigaciones habían comenzado en septiembre, tras denuncias anónimas que señalaban movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Como resultado de las diligencias ejecutadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, se secuestró una importante cantidad de cocaína fraccionada en dosis pequeñas, listas para su comercialización, junto con celulares y dinero en efectivo proveniente de la actividad ilícita.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a las aprehensiones, el hombre fue alojado en la Unidad Penal N°44, mientras que la mujer fue derivada a la Alcaidía de la Unidad Penal N°50. Ambos fueron imputados por el delito de “comercialización de estupefacientes”.

Ads