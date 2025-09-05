Dos hombres, de 33 y 41 años, fueron detenidos este mediodía en plena Plaza San Martín cuando realizaban un “pasamano” de venta de drogas. Durante el operativo policial, uno de los agentes sufrió lesiones en una mano tras forcejear con uno de los aprehendidos.

Agentes de la Comisaría Primera se encontraban en la esquina de Yrigoyen y Luro, donde vecinos realizaban una protesta por inseguridad. En ese contexto, es que descubren a los dos sujetos realizando lo que se conoce en la jerga policial como “pasamano”.

Tras identificar a los sujetos, se secuestró en poder del más joven un total de 0,3 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el caso del otro imputado, al intentar retirar una tijera con mango plástico que portaba en su bolsillo, se inició un forcejeo que resultó en lesiones leves al oficial de policía interviniente, quien sufrió escoriaciones en la mano.

Además, se pudo comprobar el sujeto tenía antecedentes penales por robo en grado de tentativa a comercio, lesiones agravadas por el vínculo e infracciones por diversos hechos.

En la causa tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de formación de causa por los delitos de “resistencia a la autoridad y lesiones leves”, ordenando el traslado de ambos imputados a la Unidad Penal N°44.

También tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, quien notificó la formación de causa por “tenencia simple de estupefacientes”, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.