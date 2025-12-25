La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este año recibió aproximadamente 12 mil cartas dirigidas a Papá Noel, provenientes de vecinos y turistas que las dejaron en distintos buzones ubicados estratégicamente en Plaza San Martín, Puerto, Batán, Chapadmalal y Sierra de los Padres.

En ese sentido -y desde que se implementó esta iniciativa en las vísperas de Nochebuena- este año la respuesta de la gente ha sido la más grande, según dieron cuenta desde el municipio.

Vale recordar que entre el 1 y el 23 de diciembre inclusive, se dispusieron buzones preparados a tal fin en la Plaza San Martín (centro), Plaza de los Jubilados (Ayolas y Rondeau), la Plaza Central de Batán, el Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de las Cotorras) y la ⁠Plazoleta Manuel Belgrano en Sierra de los Padres.

Además de sus deseos para esta Navidad, los participantes tuvieron la posibilidad de incluir un correo electrónico en la carta, por lo que recibieron una respuesta de Papá Noel el 24 de diciembre.

La respuesta de los vecinos fue numerosa, algo que se pudo anticipar por la masiva concurrencia de público a la ceremonia de encendido del Árbol Navideño en Plaza San Martín, el lunes 8 de diciembre, donde la asistencia de vecinos y turistas superó largamente las cifras de años anteriores. Allí se presentó la Orquesta Infanto Juvenil (dirigida por el Maestro Claudio Corradini), la Banda Sinfónica Municipal (a cargo del Maestro José María Ulla), la Guardia del Mar y la banda Costumbres Argentinas, además de una feria con stands organizados por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, y una variada oferta gastronómica en foodtrucks.

