Vecinos y turistas pudieron dejar su mensaje durante diciembre
Los buzones antiguos dispuestos por el Municipio recibieron este año cerca de 12 mil cartas para Papá Noel.
Los buzones antiguos dispuestos por el Municipio recibieron este año cerca de 12 mil cartas para Papá Noel.
Los mensajes y deseos que serán respondidos en las vísperas de navidad a través de un correo electrónico.
Los buzones están dispuestos por la Municipalidad en cinco puntos de General Pueyrredon. Habrá tiempo hasta el 23 de diciembre, inclusive.
Será de 10 a 19 en las instalaciones del Centro de Castilla y León, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 2067.