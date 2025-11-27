La Municipalidad anunció que vecinos y turistas podrán dejar sus cartas a Papá Noel a partir del próximo lunes y hasta el 23 de diciembre, inclusive, en cualquiera de los buzones dispuestos para llevar adelante esta tradicional iniciativa navideña.

Los buzones estarán disponibles en la Plaza San Martín (Luro e Yrigoyen), en la Plaza de los Jubilados (Ayolas y Rondeau), en la Plaza Central de Batán, en el Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de las Cotorras) y en la Plazoleta Manuel Belgrano de Sierra de los Padres.

Por otra parte, se solicitó a los participantes incluir un correo electrónico en la carta para poder recibir la respuesta de Papá Noel en la víspera de Nochebuena.

La directora de Restauración de Monumentos, Costanza Addiechi, destacó la actividad como “una linda oportunidad de compartir sus deseos” y subrayó que “continuamos trabajando para resguardar la historia de nuestra ciudad, protegiendo sus monumentos, plazas y tradiciones como la Navidad, que cada año nos invita a la unión y a fortalecer nuestro sentido de comunidad”.

