Un allanamiento realizado en una vivienda de Juramento al 900 permitió secuestrar un arma de fuego en el marco de una investigación por amenazas denunciadas por un vecino.

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Durante el procedimiento, efectivos policiales identificaron a un hombre de 38 años y encontraron en la casa una pistola Bersa calibre .380, junto con un cargador con 14 municiones, otro cargador adicional y la documentación del arma.

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Según la denuncia, el hecho ocurrió el 7 de marzo, cuando un vecino aseguró que el hombre le mostró un arma durante una discusión vinculada a un conflicto previo por cuestiones de medianería.

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A partir de la investigación y la recolección de pruebas, se obtuvo la orden para realizar el allanamiento que derivó en el secuestro del arma.

El hombre fue notificado de la causa por amenazas agravadas, aunque no quedó detenido. El arma incautada será enviada a la Justicia mientras continúa la investigación.

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