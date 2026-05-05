Un menor de 15 años fue aprehendido por vecinos y entregado a personal de la Subcomisaría Camet, luego de ser descubierto intentando sustraer una moto en el barrio 2 de Abril.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un joven retenido por habitantes de la zona, acusado de intentar robar una moto.

Al arribar a Gurrieri entre Luna y Del Hierro, el personal policial constató la situación y procedió a la aprehensión del menor.

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Se dio intervención a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Carlos Russo, que dispuso la formación de una causa por “hurto agravado en grado de tentativa”. Posteriormente, el adolescente fue entregado a su progenitora.

Intervinieron también responsables del Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría del Joven.

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