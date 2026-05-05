vecinos en alerta

Vecinos retuvieron a un menor acusado de intentar robar una moto
El hecho ocurrió tras un llamado al 911. El adolescente fue retenido por vecinos y luego entregado a su madre por disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió tras un llamado al 911. El adolescente fue retenido por vecinos y luego entregado a su madre por disposición de la Justicia.
Del total, 3002 corresponden a enero, 2523 a febrero, 2573 a marzo y 2456 a abril.
También advirtieron que la iluminación es "poca y deficiente" y alertaron sobre el "estado paupérrimo" de las calles de tierra y asfalto en gran parte del barrio.