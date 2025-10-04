A través de una nota presentada en el Concejo Deliberante, vecinos del barrio El Martillo manifestaron la necesidad de aplicar “acciones urgentes para atender la crisis de seguridad y el deterioro de la infraestructura urbana”, con especial énfasis en la prevención del delito y las mejoras en alumbrado y estado de las arterias.

En el texto, al cual El Marplatense tuvo acceso, los vecinos denunciaron el “aumento en la cantidad de delitos en el barrio”. En ese sentido, reclamaron la instalación de una cámara de seguridad y el emplazamiento de una garita de Prefectura Nacional en una de las plazoletas centrales del barrio, que está ubicada en la intersección de Calabria y Ciudad de Dolores.

Además, advirtieron que la iluminación es "poca y deficiente" y alertaron sobre el "estado paupérrimo" de las calles de tierra y asfalto en gran parte del barrio, lo que “no solo expone a las personas con discapacidad y adultos mayores a mayor vulnerabilidad, sino que también requiere de los arreglos necesarios en las arterias detalladas para garantizar la accesibilidad y la transitabilidad”.

En resumen, los vecinos hicieron pedidos específicos de relevamiento de luminarias y estado de las calles, así como la instalación de cámaras y una garita de seguridad, las cuales son medidas concretas y urgentes que buscan atender las necesidades fundamentales de los habitantes del barrio.

