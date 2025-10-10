Un hombre de 33 años fue aprehendido tras intentar robar pertenencias del interior de una camioneta de una empresa avícola estacionada en la vía pública, en avenida Jara al 1000.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche del 9 de octubre, cuando el accionar del sospechoso fue advertido por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y corroborado por un transeúnte que pasaba por el lugar.

Al verse descubierto, el individuo huyó a bordo de una motocicleta Zanella modelo ZB, pero fue interceptado y retenido por vecinos en la intersección de avenida Libertad y Neuquén, hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que concretó la aprehensión.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron entre sus pertenencias un handy marca Baofeng, mientras que la motocicleta fue incautada por falta de documentación.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, dispuso la notificación de formación de causa para el imputado, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

