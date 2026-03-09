Personal de la Comisaría Decimotercera llegó pasadas las 3:50 tras un llamado al 911 que alertaba sobre la retención civil de un hombre en el patio de una vivienda. Los efectivos lo encontraron ya reducido por vecinos del lugar.

Ads

Un joven de 21 años declaró haber visto al hombre circular por la zona con una carretilla y, al advertir que ingresó por un portón abierto a su domicilio, convocó a vecinos. Juntos lo localizaron oculto en un pozo de aproximadamente tres metros de profundidad en el patio, lo redujeron tras un forcejeo y lo retuvieron hasta la llegada policial.

Puede interesarte

En la carretilla los efectivos encontraron una bacha, una mochila de inodoro, un inodoro y una tapa marca Piazza, todos en buen estado. El hombre no pudo justificar la procedencia de los elementos. Las bases de datos policiales registran antecedentes por hurto, violación de domicilio, encubrimiento y amenazas, con procesos entre 2011 y 2025.

Ads

La fiscal Ana Caro, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso actuaciones por violación de domicilio y la comparecencia del aprehendido en sede fiscal.

Ads