Sanitarios

Descuentos de hasta el 70% en el mega outlet de IMEPHO
Será este sábado de 9 a 14 en la Nave 5, ubicada en la Ruta 88, kilómetro 3,5. Se esperan descuentos, sorteos e incluso órdenes de compra.
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En la iniciativa presentad en el Concejo Deliberante, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “estos establecimientos están pensados para que puedan asistir la mayoría de los vecinos y vecinas".
Un hombre de 56 años fue hallado oculto en un pozo de tres metros de profundidad dentro de una propiedad de calle 481 al 700. Vecinos lo redujeron hasta la llegada de la policía.