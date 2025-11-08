A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que incorpore dentro del presupuesto de obras correspondiente al ejercicio 2026 “la instalación de baños accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida” en los Polideportivos Barriales Centenario, Colinas de Peralta Ramos y Libertad.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “estos establecimientos están pensados para que puedan asistir la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad con el objetivo de realizar actividades deportivas y recreativas en comunidad”.

A continuación, desde la bancada K se remarcó que “en estos polideportivos barriales municipales se evidencia la falta de infraestructura sanitaria adecuada, lo que genera barreras arquitectónicas y simbólicas que impiden o dificultan la participación de personas con movilidad reducida o con otras condiciones que requieren equipamientos específicos”.

“La accesibilidad edilicia no sólo garantiza derechos, sino que además fortalece la función social de los polideportivos, promoviendo la equidad, la inclusión y la integración comunitaria. La accesibilidad universal es un principio reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las instalaciones deportivas y recreativas”, se añadió.

A su vez, se resaltó que “la existencia de baños accesibles y adaptados resulta una condición básica e indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la recreación, la práctica deportiva y la vida comunitaria de las personas con discapacidad”.

“Los presupuestos de obras y construcciones son la principal herramienta con la que cuenta el Departamento Ejecutivo a la hora de proyectar inversiones y desarrollos de envergadura a nivel público”, finaliza el texto.