Un joven de 22 años fue aprehendido tras intentar cometer un robo en la intersección de avenida Luro y Paula Albarracín. El hecho fue frustrado gracias a la intervención de transeúntes que lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, el acusado abordó a una mujer de 29 años y, esgrimiendo un arma de fuego tipo pistola marca Brevete S.G.D.G., intentó concretar el ilícito. Sin embargo, al intentar huir, fue retenido por vecinos que presenciaron la situación.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría 6ta y de la Patrulla Municipal llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del individuo, quien quedó a disposición del fiscal de la UFI de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canal.

Ads

El imputado fue notificado de la formación de causa por “robo agravado por uso de arma no apta para el disparo en grado de tentativa” y trasladado a sede judicial.

Puede interesarte

Ads