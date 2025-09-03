Tres jóvenes fueron aprehendidos luego de un intento de robo en la zona de Avenida De las Olimpiadas al 500, en Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, los imputados —de 18, 19 y 23 años— interceptaron a un adolescente de 17 años, al que amenazaron con un inflador para despojarlo de su teléfono celular y una mochila con prendas de vestir.

Tras el asalto, los sujetos emprendieron la fuga, pero fueron perseguidos por la víctima y varios transeúntes, quienes lograron que descartaran los elementos sustraídos y finalmente los redujeron en plena vía pública.

Ante lo ocurrido, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y concretó la aprehensión de los tres implicados.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Daniel Vicente, dispuso que los detenidos sean notificados por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa y alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

