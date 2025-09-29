En horas de la mañana del domingo, dos sujetos de 23 y 19 años fueron aprehendidos en la intersección de Canadá y Río Negro luego de protagonizar un violento intento de robo contra una mujer de 69 años y un vendedor ambulante de verduras.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes intentaron sustraerle a la víctima el dinero de una compra. Ante la negativa de la mujer, se produjo un forcejeo en la puerta de su domicilio ubicado en Canadá al 80. Según el parte policial, el mayor de los imputados llegó a trepar la reja de la vivienda hasta el porche, mientras la víctima logró refugiarse en el interior de la casa.

En ese momento, vecinos de la zona intervinieron y redujeron a golpes al asaltante, mientras que el segundo delincuente intentó escapar subiéndose a la camioneta del vendedor con intenciones de huir. Sin embargo, al advertir que su cómplice había sido retenido, terminó entregándose por su propia cuenta ante los efectivos del Comando de Patrullas, la UPPL y personal de la Comisaría Sexta que arribaron al lugar tras un llamado al 911.

Ambos jóvenes no lograron consumar el robo y no se secuestraron elementos en su poder. Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso que el imputado de 23 años fuera notificado por el delito de Robo y Robo Agravado por Escalamiento en grado de tentativa, mientras que el de 19 años quedó acusado por Robo y Robo Agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa.

Finalmente, ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

