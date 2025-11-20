A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Ejecutivo local que lleva adelante la puesta en valor de la plaza Florencio Sánchez, del barrio homónimo.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se denunciaron pastizales altos, canteros, senderos y veredas en mal estado y sin mantenimiento; mobiliario en general y juegos en particular en mal estado o fuera de servicio, playón deportivo deteriorado; falta de limpieza y microbasurales; sistema de luminarias insuficiente y deteriorado, luces que no funcionan.

En ese contexto, desde AM se indicó que “vecinos del barrio Florencio Sánchez han manifestado su profunda preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra la Plaza Florencio Sánchez”.

“Al recorrer dicho espacio se advierten pastizales altos, juegos rotos, acumulación de basura, luminarias fuera de funcionamiento y veredas en mal estado, lo que genera un panorama de deterioro generalizado y desatención por parte de las autoridades municipales”, se añadió.

A su vez, se sostuvo que “la situación denunciada por los vecinos no es reciente, sino que constituye una problemática de larga data y carácter recurrente, que afecta el uso, disfrute y seguridad de la comunidad que habita en la zona. Según testimonios de los propios vecinos, la falta de mantenimiento ha alcanzado niveles preocupantes, con sectores del predio pastizales superan el metro de altura, dificultando la permanencia de las familias y niños en el lugar”.

“Anteriormente la sociedad de fomento hacía el mantenimiento del espacio verde, pero el convenio vigente con la Municipalidad resulta actualmente insuficiente para cubrir los costos básicos, como el pago del personal encargado del corte de pasto y conservación general”, se añadió.

Por otra parte, los ediles opositores manifestaron que “la falta de mantenimiento de los juegos infantiles impide el esparcimiento de los niños, especialmente en una época del año propicia para el uso del espacio público".

“El abandono de los espacios verdes barriales se repite, lamentablemente, en múltiples momentos y en diversos puntos geográficos de la ciudad, ya que los vecinos no solo perciben el abandono, sino que observan además una palpable desigualdad e injusticia en la distribución de recursos. Resulta indispensable atender los reclamos vecinales y garantizar el mantenimiento, la limpieza, la iluminación y la seguridad de las plazas barriales, asegurando así el derecho de todos los espacios públicos dignos y en condiciones adecuadas”, sentenciaron.