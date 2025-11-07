Los vecinos del sur de la ciudad están preocupados por la creciente ola de inseguridad que viven día a día. Ya fueron identificadas dos motos, sin embargo la policía no ha podido hacer nada por falta de recursos.

Ads

Ante esta situación, las redes sociales tomaron protagonismo para alertar a los residentes de Playa Serena. Una usuaria denunció que “quisieron robarle a una chica en la parada, a plena luz del día, por la cuadra del 511 y el 221”.

El mismo vehículo, una moto blanca, fue identificada por otra persona que contó que “robó a otra moto hace un mes atrás en la colectora. Fue justo delante mío. Obvio se hizo la denuncia correspondiente”.

Ads

La víctimas fueron despojadas de pertenencias personales como celulares, billeteras e incluso bicicletas. Por este motivo, consideran poner una alarma vecinal, hasta que el Municipio dé una respuesta.

Puede interesarte

Ads