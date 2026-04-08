La banda Vapors of Morphine confirmó su regreso a Mar del Plata en el marco de su gira latinoamericana 2026. El show será el martes 5 de mayo a las 21 en San Luis 2849, donde el grupo desplegará su característico estilo “low rock”, una propuesta musical profunda que fusiona blues, jazz, psicodelia y raíces africanas.

Ads

Puede interesarte

El proyecto está integrado por Dana Colley, miembro original y cofundador de Morphine, junto a Jeremy Lyons y Tom Arey. La formación no solo revive los clásicos de la banda que marcó a toda una generación, sino que también suma composiciones propias que expanden su universo sonoro, manteniendo vigente el legado de Mark Sandman.

Desde su creación en 2009, Vapors of Morphine ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, consolidando una fuerte conexión con el público argentino. Su propuesta continúa honrando la identidad artística de Morphine, cuya historia tuvo un abrupto final en 1999 tras la muerte de Sandman, pero cuya influencia sigue vigente en la escena alternativa.

Ads

Con tres discos editados y una impronta sonora inconfundible, el grupo se posiciona como una experiencia musical distinta dentro del circuito internacional. Su regreso a la ciudad promete un show intenso e hipnótico, en un formato íntimo que invita a sumergirse en cada textura y matiz de su música.

Ads