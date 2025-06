La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un contundente mensaje alertando sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos, popularmente llamados vapeadores. Contrario a la percepción de que son una opción segura, estos dispositivos generan graves perjuicios para la salud, con efectos que pueden equipararse o incluso superar a los del tabaco tradicional. Al respecto, la doctora Xiomara Brada, integrante del Servicio de Pediatría del Hospital Privado de la Comunidad, confirmó las alarmas y aseguró que “todas las sustancias que se producen por la vaporización de estas cosas producen muchas lesiones”.

Según explicó la especialista, los vaper se empezaron a comercializar en la década del 2000 para los adultos querían dejar de fumar. Su producción comenzó en China y desde ahí se extendieron a todo el mundo: “Actualmente hay muchos chicos que sin haber fumado nunca un cigarrillo común empiezan a vapear pensando que es inocuo, que es divertido, que tiene sabores y sin saber que en realidad tiene muchos perjuicios para la salud”, detalló.

El problema del vapeo está relacionado con la sustancia que se incorpora para simular el tabaco. “Es una solución que tiene aldehídos, nicotina… el saborizante y esos aldehídos son los que vaporizan la nicotina y el saborizante de los vapear. Esos gases de los aldehídos y formaldehídos y otros derivados producen a nivel pulmonar lesiones que pueden ser iguales o peores que la del cigarrillo y también hay productos cancerígenos en todo eso que se vaporiza”, detalló.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, la doctora señaló que si bien es algo nuevo, de a poco se van conociendo distintos estudios que alertan sobre lo nocivo del vapeo. Por ejemplo, destacó un seguimiento que se hizo sobre más de 2000 pacientes jóvenes durante cuatro años que usaban vaper “y se vio que las lesiones pulmonares son a nivel de los alveolos, que es la parte respiratoria donde intercambiamos el oxígeno y también de los vasos pulmonares”.

Según detalló, esta actividad provoca “lesiones leves, como una persona asmática que tiene silbidos, tos, hasta cosas muy graves que pueden requerir internación en la terapia intensiva y tener respiración asistida”. Ante esto, recordó genera gran adicción porque “la nicotina es el producto derivado del tabaco que más adicción produce a nivel sistema nervioso central”.

Brada indicó que además de las clásicas sustancias derivadas de la nicotina, hay quienes utilizan el vaper con cannabinoides. “Y eso está tan mal regulado, nadie sabe cómo se producen y qué tienen adentro, que ni siquiera saben qué dosis están vapeando. Entonces también las dosis pueden ser super nocivas y peor que fumarse un cigarrillo de marihuana común y corriente”.

Uno de los problemas que señaló la doctora para controlar el uso del vapeador, es que no genera la misma atención que un cigarrillo común. “Es como que está de moda, lo usan los chicos, no pasa nada. Pero en realidad se está viendo cada vez más que todas las sustancias que se producen por la vaporización de estas cosas producen muchas lesiones. Y también puede haber lesiones en el sistema nervioso central que aún todavía no están bien investigadas, pero que se sospechan que existen también”, comentó.

Otra de las complicaciones que encuentra la regulación del vapeador es que gracias al abaratamiento en los costos de las cosas importadas, sale más barato. Brad confirmó que “están mucho más accesibles” y que se pueden “comprar a través de páginas online que no te piden ser mayor de 18 años ni ninguna cosa, como la mayoría de las compras online”.

Brada señaló la dificultad que existe en el presente para controlar el uso del vapeo con “la propaganda a través de Instagram de influencers usándolo, que hacen que se vea cool y que los chicos quieran copiarlos, así como quieren copiar otras cosas. También esa exposición a redes, donde es muy difícil controlar como padre qué es lo que están mirando, qué es lo que los está influenciando”.

Por lo tanto, para la especialista “lo más importante es la concientización” y charlarlo en la casa. “De antemano tratar de hablar con los hijos, manejando esta información, sabiendo que es nocivo, tratar de concientizarlos de que no es una pavada que tienen que prestar atención. Y no utilizarlo, básicamente”.