El salón principal del Hotel Costa Galana en Mar del Plata vibró la noche del último día del 2025 con una energía especial. La razón era clara: Mirtha Legrand recibió el Año Nuevo en un festejo inolvidable rodeada de amigos y figuras cercanas, celebrando la vida y la esperanza a sus 98 años. ¿Puede una noche resumir casi un siglo de vitalidad? La respuesta se tejía entre risas, aplausos y el brillo de los espejos en su vestido blanco, obra de Claudio Cosano.

La llegada de Mirtha a La Feliz el domingo anterior no pasó desapercibida. Acompañada por su asistente Mónica y la inseparable Gladys Andrade, su maquilladora, la conductora se instaló en el hotel que se ha vuelto su refugio costero.

La fiesta de Año Nuevo no fue menos que un desfile de afectos: a su mesa principal se sumaron Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo familiar del hotel, su esposo Esteban Dottavio, el hijo de Claudia, Matías Basanta, junto a su esposa e hija, María del Carmen Álvarez Argüelles, fundadora de la cadena de hoteles, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis y el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, acompañado por su esposa. En la cabina de conducción, Julián Labruna imprimía ritmo a la velada.

Desde su sitio de honor, la dama de la televisión argentina lucía un vestido blanco adornado con apliques de pedrería y espejos, reflejando la luz y las miradas. Las joyas, como siempre, eran propias. Cuando el momento del brindis se acercó, Mirtha se dispuso a hablar. Su voz, atravesada por la emoción, se alzó sobre el murmullo general: “Me cambié el peinado, y estoy feliz de estar acá con ustedes”, comenzó diciendo entre risas. “Vamos a disfrutar de esta noche, para ver el show, para bailar, vamos a esperar el año nuevo con todo el amor y el optimismo y donde yo quiero tener un país maravilloso”, declaró ante la ovación.

La fiesta continuó. La música subió de volumen, los comensales se lanzaron a la pista y, durante el carnaval, Chiquita acompañó desde su asiento el compás con un objeto luminoso de cotillón en la mano. Era la imagen viva de una alegría tranquila, de un goce merecido. Porque la diva no se detiene: este viernes comienza a grabar el primero de los cuatro programas especiales desde Mar del Plata, preparando también el festejo de su cumpleaños número 99, el 23 de febrero.

Fuente: Infobae.