Argentina sostuvo durante décadas uno de los calendarios de vacunación más completos de la región, con niveles de cobertura que permitieron eliminar y controlar enfermedades graves como el sarampión, la rubéola congénita y la poliomielitis. Sin embargo, en los últimos años esa situación comenzó a revertirse y encendió señales de alarma en el sistema sanitario.

La subsecretaria de Investigación y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Analía Rearte, explicó que la caída de las coberturas no es un fenómeno aislado de Mar del Plata, sino una tendencia nacional y regional. Para que las vacunas funcionen correctamente, entre el 90 y el 95% de la población objetivo debe estar inmunizada, pero hoy esos porcentajes están lejos de alcanzarse.

Uno de los indicadores más preocupantes es el del ingreso escolar: las coberturas de vacunación en niños de 5 y 6 años rondaron el 50%, cifra que Rearte calificó como “casi una tragedia”. La especialista advirtió que, si no se revierte la tendencia, podrían reaparecer enfermedades que habían dejado de circular hace décadas.

Entre las causas, señaló la baja percepción del riesgo. “Hoy muchas familias no temen que sus hijos contraigan sarampión o polio porque no conocen esas enfermedades”, explicó. Además, subrayó que la vacunación no es un bien individual, sino un derecho y una responsabilidad colectiva regulada por ley nacional. “Para que funcione, necesitamos que estemos todos vacunados”, sostuvo.

Rearte ejemplificó con los menores de un año, que no pueden recibir algunas vacunas y dependen de que el resto de la población esté inmunizada para evitar la circulación de virus. “Nos vacunamos para proteger a quienes no pueden hacerlo”, sintetizó.

Las consecuencias de no vacunarse ya se manifestaron en brotes recientes de tos convulsa en el AMBA y otras regiones, que provocaron el fallecimiento de bebés cuyas madres no habían sido vacunadas durante el embarazo. “Son muertes evitables”, remarcó. También mencionó internaciones y fallecimientos por influenza en personas mayores o con factores de riesgo que no habían recibido la vacuna correspondiente.

La especialista advirtió sobre la desinformación en torno a la seguridad de las vacunas, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Aclaró que todas las vacunas aprobadas en Argentina atravesaron controles rigurosos de organismos como la ANMAT, la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. “Lo primero que se evalúa siempre es la seguridad”, afirmó.

Si bien reconoció la posibilidad de efectos adversos, señaló que el riesgo de una reacción grave es infinitamente menor al de contraer la enfermedad sin vacunarse. Respecto al COVID-19, indicó que las coberturas actuales son muy bajas, pese a que el virus continúa circulando y generando internaciones y muertes. “Dejamos de contar diariamente los fallecimientos, pero el COVID no desapareció”, advirtió.

Finalmente, Rearte apeló a la consulta y a la información confiable. Recordó que el calendario de vacunación es gratuito, que no es necesario reiniciarlo si está incompleto y que nadie será sancionado por acercarse tarde a un vacunatorio. “Está bien tener dudas, lo importante es sacarlas”, concluyó, llamando a recuperar la confianza en una de las políticas sanitarias más efectivas de la historia reciente.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar