Los cuidados oftalmológicos son especialmente importantes durante el verano ya que la vista se ve expuesta al agua, viento y partículas por una constante actividad al aire libre, playas, campo, montañas, y particularmente por los baños de inmersión en agua de mar, ríos, lagunas, arroyos y en piscinas. El Marplatense consultó al *Dr. Gustavo Casanovas, oftalmólogo y director de Clínica de Ojos Juan B. Justo, sobre cómo prevenir, reconocer y actuar ante cada patología oftalmológica.

La conjuntivitis es una inflamación de la membrana conjuntiva que cubre la parte blanca del ojo y que es frecuente cuando se nada en piscinas debido a que el agua de las piletas sufre la presencia de colonias de bacterias aumentando el riesgo de contagio en ese medio, en cambio en el mar es menos probable la transmisión del virus ya que el agua salada produce un efecto antiséptico. La queratitis es una inflamación similar aunque es este caso afecta solo a la córnea.

Las conjuntivitis más comunes son las virales y el gran riesgo cuando se manifiesta es la automedicación que es lo que hace la gran mayoría de la gente. En muchos casos van a la farmacia y le recomiendan unas gotas que no están de acuerdo con el tratamiento realmente requerido. También en verano aumentan los rebrotes de las conjuntivitis por herpes, y si por automedicación se colocan gotas con antibióticos, que en realidad se usan para prevenir una sobreinfección y no tienen efecto sobre el virus que se cura solo, el problema termina agravándose.

Acudir a una guardia oftalmológica

En Mar del Plata hay clínicas privadas y centros de salud públicos que atienden consultas de urgencia. La prescripción del tratamiento y el medicamento adecuado es fundamental. Muchas veces por no ir a una guardia se termina usando un medicamento que es mucho más caro que una consulta particular con un médico oftalmólogo. Frecuentemente el especialista puede no indicar un medicamento y recomendar el lavado con agua fría abundante, permitiendo que el sistema inmunológico termine eliminando el virus.

Lentes de contacto en la playa

Se recomienda no usarlos o reemplazarlos por anteojos, ya que en el mar se puede producir el ingreso al ojo de agua con granos de arena que se ubican entre la lente y el ojo, y si no se sacan rápido, no se lavan los ojos, pueden erosionar la córnea y generar una úlcera. Por eso si uno sabe que va a estar en un ambiente tan hostil, no conviene usar lentes de contacto en la playa.

Leer en la playa: precauciones

Una costumbre habitual en la arena es leer por ejemplo un libro, y al hacerlo por un período de tiempo prolongado uno tiende sin prestar atención a disminuir considerablemente la frecuencia del parpadeo, cosa que también nos sucede cuando estamos frente a una computadora, cuando estamos manejando y fijamos la vista en un punto determinado y sucede que involuntariamente uno parpadea mucho veces menos de lo normal, y al no parpadear el ojo no se lubrica, entonces surge otra de las patologías muy frecuentes que es la inflamación de la córnea por el ojo seco.

En estos casos de ojo seco como primera medida se recomienda no frotarse el ojo, tratar de lavarse con vasitos con agua o poner el ojo a parpadear bajo el chorro de una canilla, tratar de que con la corriente de agua se libere esa basura, lo importante es no frotarse los ojos porque si uno se frota, aumenta la chance de erosión y formación de úlceras, también se puede intentar dar vuelta el párpado porque generalmente la impureza queda atrapada debajo del párpado superior y si uno parpadea la partícula raspa. Si no se la saca rápido, esto es en menos de dos horas, el solo hecho del parpadeo termina después de un tiempo generando una úlcera. Entonces lavarse con agua hasta que salga el cuerpo extraño y sino ir rápido a una guardia.



*Dr. Gustavo Casanovas MP 92901. Especialista en oftalmología. Director de Clínica de Ojos Juan B. Justo