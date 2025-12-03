Los trabajadores y las trabajadoras de la hotelería y la gastronomía percibirán en el verano 2026 un plus de temporada histórico. El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, informó hoy que este año el plus será de hasta $1.500.000, según la categoría, cifra que es "acorde al gran esfuerzo de todo el año”.

El dirigente encabezó este miércoles un desayuno informativo y una conferencia de prensa en el Centro Recreativo del sindicato, ubicado en Cura Brochero y la Costa.

Santín precisó que el plus de temporada, en las categorías más bajas, será de $757.000, mientras que en las categorías más altas alcanzará la cifra de $1.505.988.

Este monto inédito se dividirá en partes iguales durante los meses de verano, abonándose en diciembre, enero, febrero y marzo.

El secretario general apuntó que el plus de temporada fue firmado hace dos años, "ya está homologado" y "es un derecho adquirido que tienen los trabajadores".

"Nos complace anunciar esto y darle una alegría a nuestros compañeros después del año tan difícil que hemos tenido. Es más que un incentivo para la temporada: es un merecido reconocimiento al gran trabajo de todo el año", manifestó durante la conferencia.

El plus de temporada también será percibido de manera completa por los trabajadores temporales. Además, incluye a trabajadoras con licencia por maternidad.

El anuncio, se realizó en el Centro Recreativo del sindicato, en Cura Brochero y la Costa. El lugar reabrió sus puertas completamente renovado y equipado, con entrada gratuita para afiliados y sus familias durante todo el verano.