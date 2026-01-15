La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata realizó una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para reclamar una serie de irregularidades laborales que, según denunció el gremio, afectan a trabajadores del transporte local.

El encuentro contó con la participación de representantes de la UTA, encabezados por el secretario de Interior del Consejo Directivo Nacional, Francisco Valdez, junto a apoderadas del sindicato y de las empresas de transporte involucradas, además del delegado regional del Ministerio de Trabajo, Daniel Buccico.

Según el comunicado oficial del gremio, la UTA denunció la no aplicación del convenio colectivo de trabajo, el incumplimiento de las escalas salariales vigentes, diferencias en el pago del salario anual complementario, vacaciones y haberes correspondientes a los últimos dos años, además de irregularidades en aportes a la obra social y cuotas sindicales.

Durante la audiencia, el Ministerio intimó a las empresas a presentar en un plazo de diez días documentación respaldatoria, como libros de sueldos y jornales, recibos de haberes, comprobantes de pago, nóminas de personal y altas tempranas, bajo apercibimiento de avanzar con inspecciones laborales.

No obstante, las partes empresarias rechazaron los reclamos y manifestaron que los haberes se liquidan conforme al convenio colectivo aplicable. Ante esta postura, el Ministerio resolvió archivar las actuaciones administrativas, sin perjuicio de eventuales nuevas presentaciones.

Desde la UTA señalaron que continuarán reclamando por los derechos adquiridos de los trabajadores y advirtieron que, de no haber una convocatoria para resolver el conflicto, solicitarán una nueva audiencia ante la autoridad laboral.