Tras su primera presentación de pretemporada, Unión de Mar del Plata volverá a jugar hoy a las 21:00 en El Quincho ante Ciclista Juninense por su segundo encuentro de preparación rumbo a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet.

Ads

El conjunto dirigido por Juan Aquino continúa con su puesta a punto después de varias semanas de intensos trabajos físicos y técnicos.

Puede interesarte

Luego de la victoria ante Villa Mitre de Bahía Blanca en el primer ensayo, el “Celeste” buscará seguir ajustando detalles y afianzando su identidad de juego ante otro rival de jerarquía.

Ads

En tanto, el conjunto visitante, conducido por Julián Pagura, realizará su segunda presentación en la ciudad, donde anoche cayó ante Quilmes por 86-78 en el estadio José Martínez.

Ads