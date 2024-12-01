Quilmes se reencontró con su gente, pero cayó ante Ciclista

En el inicio de una nueva temporada de Liga Argentina, el “cervecero” perdió 86 a 76 en el Polideportivo “Islas Malvinas” ante Ciclista de Junín. Fue el reencuentro con su público luego de mucho tiempo. Lucas Ortiz fue el jugador destacado con 20 puntos y 5 asistencias mientras que Negrete lo acompa