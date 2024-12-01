Quilmes sumó otro contundente triunfo en casa
El "Cervecero" superó a Ciclista de Junín por 86-67 y sigue su gran paso como local con una tercera victoria consecutiva.
El "Cervecero" superó a Ciclista de Junín por 86-67 y sigue su gran paso como local con una tercera victoria consecutiva.
El "Celeste" superó en el Polideportivo de Santa Clara del Mar a Ciclista de Junín por 72-62 cerrando la fase regular como local con un récord 6-6.
El "celeste" cayó ante Ciclista de Junín como visitante por 72 a 48 y sumó su segunda victoria consecutiva en la gira. Carneglia, Britos y Quinteros con 10 cada uno, fueron los máximos anotadores.
En el inicio de una nueva temporada de Liga Argentina, el “cervecero” perdió 86 a 76 en el Polideportivo “Islas Malvinas” ante Ciclista de Junín. Fue el reencuentro con su público luego de mucho tiempo. Lucas Ortiz fue el jugador destacado con 20 puntos y 5 asistencias mientras que Negrete lo acompa