El bloque de Unión por la Patria elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante para que el Municipio gestione la reapertura de un sector del histórico edificio Unzué, actualmente cerrado y en desuso.

La propuesta apunta a que el Departamento Ejecutivo firme un convenio con el Estado Nacional que permita al distrito utilizar el inmueble sin costo, dado su carácter de bien público.

“Nos parece muy importante lograr que un edificio público que hoy se encuentra sin ninguna función vuelva a ser recuperado para los vecinos”, sostuvo Diego García, presidente del bloque, en diálogo con El Marplatense. El espacio podría albergar oficinas de atención en Niñez, Salud Mental y Discapacidad.

El proyecto recuerda que hasta 2023 funcionó allí el Centro de Referencia (CdR) del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero tras el cierre de esos programas el predio quedó abandonado y comenzó un proceso de deterioro.

“El Unzué siempre estuvo asociado a funciones sociales y de acompañamiento. La gente lo tiene referenciado como un lugar donde podía acercarse a recibir asistencia. Hoy lo único que hay es un candado en la entrada”, remarcó García.

La iniciativa plantea que la puesta en valor del edificio permitiría no solo ampliar servicios sensibles para la comunidad, sino también preservar un patrimonio histórico de Mar del Plata. El bloque opositor confía en lograr acompañamiento político en el recinto.

“Este proyecto no representa un gasto para el Municipio y es una oportunidad de recuperar un espacio emblemático para la ciudad”, concluyó el concejal.