Unión sigue sin ganar fuera de Santa Clara del Mar en el Torneo Clausura de la Liga Argentina y esta noche tuvo uno de los compromisos más exigentes. Fue derrota ante el puntero Deportivo Viedma por 78-63 para iniciar una gira que terminará el viernes ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

En una noche con baja producción ofensiva y pocas asistencias (5 todo el equipo), Alejo Britos fue el más destacado con 18 puntos y 5 rebotes; además Marcos Risso marcó 12 y Anthony Duncan 10 con 7 recobres.

El “celeste” no tuvo un buen inicio del partido. Fueron cuatro minutos sin gol con 0 de 7 en tiros de cancha hasta que Duncan la volcó para romper el 7-0 en contra que tenía. Luciano Cáceres fue el primero que empezó a dejar una huella en el juego con su efectividad a distancia. La máxima fue de 11 puntos con un Unión que desperdició sus primeros cuatro libres también, pero sobre el final apareció un triple de Varas y Alejo Britos en su máximo esplendor para que los de Mar del Plata terminen el cuarto abajo pero 19-16.

En el final del parcial y en el inicio del segundo, Unión empezó a defender en zona pero no le rindió demasiado porque un 5-0 le volvió a dar ventaja al local. Tardó más de dos minutos nuevamente en convertir, pero nunca estaba lejos. Llegó a perder por 10 pero al local le costaba mucho anotar y por eso, con bajo goleo, el partido se sostenía con intensidad. Con un buen trabajo de Lucas González en la pintura, pasó la máxima a 16 y se fueron al descanso sabiendo que debían mejorar en ataque ya que tuvo un preocupante 4 de 13 en dobles (39-25).

A diferencia del inicio del partido, para remontar esa diferencia, parecía más enfocado Tomás Quinteros que es un jugador que su equipo necesitaba y Duncan estaba fuerte en el poste bajo. Con mucho esfuerzo, trataba de descontar pero en un desarrollo desprolijo, terminó sacando ventaja Viedma con la reaparición de Cáceres y Marina con sus triples. Llegó a una máxima de 25 puntos para un momento que ya parecía de quiebre en la noche (63-41).

Unión hizo todo lo que pudo, siguió peleando por achicar la ventaja, pero sabía que el tiempo no le alcanzaría para pelear por el partido. Tuvo buenas posesiones, Duncan no dejó de buscar sus puntos, Quinteros y Gómez fueron para el aro todo el tiempo pero no pudieron bajar la diferencia final de 15 unidades.

Tendrá que hacer borrón y cuenta nueva Juan Aquino para enfrentar el viernes a Villa Mitre en Bahía Blanca buscando la primera victoria fuera de casa en el Clausura.