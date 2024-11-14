Quilmes tuvo pocas herramientas ante Viedma

El “cervecero” se pudo sostener en partido ante el mejor equipo de la Conferencia Sur, Deportivo Viedma gracias al trabajo de Alex Negrete (29 puntos) y de Lucio Castellani (19) pero fue poco para pelear el partido. Cayó por 98 a 76 y comenzó la Fase Regular con una derrota. El domingo reciben a Del