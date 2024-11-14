Unión volvió a tener una mala noche ofensiva como visitante frente al líder
El equipo del "Tulo" Rivero perdió ante Deportivo Viedma como visitante por 78-58 en el inicio de la gira.
El equipo del "Tulo" Rivero perdió ante Deportivo Viedma como visitante por 78-58 en el inicio de la gira.
El “cervecero” se pudo sostener en partido ante el mejor equipo de la Conferencia Sur, Deportivo Viedma gracias al trabajo de Alex Negrete (29 puntos) y de Lucio Castellani (19) pero fue poco para pelear el partido. Cayó por 98 a 76 y comenzó la Fase Regular con una derrota. El domingo reciben a Del
El equipo de Manuel Gelpi había realizado un buen primer tiempo ante Deportivo Viedma en su tercer partido de la sede de Bahía Blanca pero no lo pudo sostener en el tramo final del partido y cayó por 80 a 69. Con 16 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes Facundo Gago fue el jugador destacado. El juego de
El equipo marplatense perdió sobre el final ante Deportivo Viedma por 86 a 82 y queda con un récord 2-4 en lo que va de la temporada. Tuvo a Lucas Ortiz en una gran tarde anotando 27 puntos.
El equipo marplatense venció a Deportivo Viedma en su propia casa y en el tercer partido semifinal de la Conferencia Sur por la Liga Argentina. Fue 90 a 85 en tiempo suplementario con una destacada labor de Raúl Pelorosso y Facundo Gago que terminaron como goleadores. Sacó a uno de los candidatos y
El “cervecero” cayó ante Deportivo Viedma por 95 a 76 en el segundo juego semifinal de la Conferencia Sur en la Liga Argentina. Habrá tercer partido el próximo lunes desde las 19 y el que gane pasará a la final ante Villa Mitre. Raúl Pelorosso se volvió a destacar con 18 puntos mientras que Eidinta