Por Marcelo Gobello

El Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746) presenta Noche de Clásicos, un espectáculo de danza que rinde homenaje a los grandes compositores del siglo XIX, con dirección artística de Iñaki Urlezaga y música de Bizet, Verdi y Tchaikovsky. La cita es el 11 de febrero, en una velada que promete excelencia técnica, emoción y tradición.

Hay espectáculos que no necesitan ser explicados, sino vividos. Noche de Clásicos pertenece a esa categoría: una propuesta que apela directamente al corazón del ballet académico y que reúne algunos de los nombres y músicas más influyentes de la historia de la danza. El martes 11 de febrero, el escenario del Teatro Tronador será el marco de una velada donde el rigor técnico y la sensibilidad artística vuelven a encontrarse.

Bajo la dirección artística de Iñaki Urlezaga, una de las figuras más respetadas de la danza argentina a nivel internacional, el programa propone un recorrido por páginas emblemáticas de Georges Bizet, Giuseppe Verdi y Piotr Ilich Tchaikovsky, compositores cuya música definió gran parte del repertorio clásico y sigue siendo, hasta hoy, el terreno donde se mide la verdadera jerarquía de un bailarín.

Urlezaga, formado en el Teatro Colón y con una extensa carrera en compañías de primer nivel en Europa y América, concibe Noche de Clásicos no como una mera sucesión de fragmentos célebres, sino como una experiencia integral: un diálogo entre cuerpo y música, entre tradición y presente. En tiempos donde la danza contemporánea y la fusión de lenguajes dominan gran parte de la cartelera, esta propuesta reivindica el valor del ballet clásico en su forma más pura.

El espectáculo se apoya en una cuidada selección musical que atraviesa distintas estéticas dentro del romanticismo y el posromanticismo. La intensidad dramática de Verdi, el lirismo refinado de Tchaikovsky y la fuerza melódica de Bizet funcionan como columnas vertebrales de una puesta que privilegia la precisión, la elegancia y la expresividad.

La elección del Teatro Tronador BNA, consolidado como uno de los espacios culturales más activos de Mar del Plata, refuerza el carácter especial de la función. No se trata solo de una noche de danza, sino de un acontecimiento que dialoga con la tradición cultural de la ciudad y su público, históricamente receptivo a las grandes propuestas artísticas.

Noche de Clásicos es, en definitiva, una invitación a reencontrarse con el ballet desde su esencia: sin artificios innecesarios, con respeto por la música y con intérpretes que entienden la danza como un lenguaje noble y exigente. Una cita imperdible para los amantes del género y una oportunidad ideal para quienes deseen descubrir por qué estos clásicos siguen vivos sobre el escenario.

Noche de Clásicos se presentará el martes 11 de febrero, a las 21, en el Teatro Tronador. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.