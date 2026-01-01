Una mujer que recibió una golpiza en su domicilio y un herido de arma blanca fueron los principales ingresos esta madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), durante el comienzo del 2026. A eso hubo que sumar accidentes viales y lesiones ocurridas en distintos barrios de la ciudad, informaron fuentes sanitarias.

En el primero de los hechos, una mujer de 34 años fue atendida tras sufrir un episodio de violencia de género. La víctima ingresó luego de recibir una golpiza en su domicilio de Viedma al 3900, en el barrio Estación Camet.

Por otra parte, un hombre de 45 años llegó al hospital con heridas de arma blanca en la espalda y el brazo. El ataque se produjo en el barrio José Hernández, en inmediaciones de Irala al 10900.

También fue asistido un hombre de 28 años que ingresó en ambulancia del SAME tras accidentarse en moto en la intersección de Bronzini y Libertad, y minutos más tarde un motociclista de 34 años fue trasladado al centro de salud luego de chocar con un automóvil en la esquina de Catamarca y Belgrano.

Por su parte, un hombre de 31 años se presentó por sus propios medios en el hospital tras sufrir un golpe en la cabeza al impactar contra una pared en su vivienda del barrio General Pueyrredon, ubicada en Gutenberg al 7200. Y un joven de 23 años fue atendido tras caerse de su moto en la zona de Camet.

