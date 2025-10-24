Una mujer de 50 años sufrió politraumatismos tras ser atropellada por un automovilista que manejaba bajo los efectos del alcohol en la intersección de avenida Carlos Tejedor y Florisbelo Acosta.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Motomel B110 azul cuando fue impactada por un Dodge 1500 celeste, conducido por un hombre de 48 años. Personal de la Comisaría Séptima constató el siniestro y convocó a una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Sabelotti, quien trasladó a la mujer al hospital con politraumatismos varios, aunque lúcida y consciente.

En el lugar trabajó Policía Científica, junto a peritos accidentológicos, fotógrafo y planimetrista, quienes realizaron las tareas de rigor y secuestraron ambos vehículos para su pericia, programada para el próximo 5 de noviembre.

Asimismo, inspectores de Tránsito municipal practicaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 1,58 g/l, más del triple del límite permitido por ley.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Culposos (UFI N° 11), a cargo del fiscal de turno, el imputado fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal N° 44, mientras que las actuaciones serán remitidas en las próximas horas a la justicia.

