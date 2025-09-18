Una mujer de 41 años fue detenida esta tarde en French al 8800 por agredir a una vecina, dañar su vehículo y sustraer su celular, además de violar una orden de restricción judicial vigente.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) acudió al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, una mujer de 45 años relató que la agresora la había golpeado en el rostro, roto la puerta de su auto y escapado con su dispotivio.

Sin embargo, la damnificada logró retener a la imputada poco después y recuperar el teléfono, un Motorola G15.

Además, al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que sobre la detenida pesaba una medida perimetral activa que le prohibía acercarse a ese domicilio.

Por disposición del fiscal Leandro Arévalo, se iniciaron las actuaciones correspondientes y la mujer fue notificada por los delitos de “Daño, Robo y Desobediencia”, siendo trasladada a la Unidad Penal N° 50.

