Personal del Comando de Patrullas aprehendió esta tarde a una mujer de 25 años acusada de sustraer mercadería de locales ubicados en el Shopping Los Gallegos (Rivadavia 3050).

Ads

Según se informó, la imputada ingresó al establecimiento comercial y tomó una cartera y tres perfumes, acción que fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Minutos después, fue retenida por personal del Comando de Patrullas.

Puede interesarte

Una vez comunicada la situación a la Fiscalía de Flagrancia, su titular Facundo de la Canale dispuso actuaciones por “hurto en grado de tentativa” y “hurto, más el posterior traslado de la aprehendida a la Unidad Penal N°50 de Batán.

Ads

Ads