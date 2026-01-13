Un hombre de 40 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de intentar ingresar a una vivienda del barrio San Cayetano. El hecho ocurrió en la zona de Estados de Israel y Bolívar y fue advertido a través de un llamado al 911.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación N°13 acudió al lugar tras el alerta por un intento de robo en un domicilio. Al arribar, los efectivos encontraron a un transeúnte reteniendo a un hombre que presentaba golpes y raspones en el rostro y la espalda.

La dueña de la vivienda, una mujer de 78 años, relató que el sujeto intentó ingresar a su casa minutos antes, mientras ella se encontraba junto a sus hijas. Ante la situación, dio aviso inmediato al 911 y activó la alarma vecinal, lo que permitió la rápida intervención policial.

Al ser identificado, el hombre se mostró hostil con el personal policial, profiriendo insultos e intentando huir del lugar, por lo que debió ser reducido y esposado para resguardar su integridad y la de terceros.

Tras dar intervención a la UFI de Flagrancia, el fiscal Fernando Berlingeri avaló lo actuado y dispuso su aprehensión, la notificación de la formación de causa por el delito de tentativa de robo y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

