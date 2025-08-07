Un accidente de tránsito se produjo este miércoles por la mañana en la intersección de Belgrano y Bahía Blanca, donde un móvil del Comando de Patrullas (FBA) colisionó con una moto de 110cc.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un hombre de 58 años, resultó con diversos politraumatismos y manifestó dolor en una de sus piernas. Fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su evaluación médica.

En tanto, los efectivos policiales que circulaban en el patrullero no sufrieron lesiones.

Por el hecho, se le dio intervención a la UFI N°11, a cargo de la Dra. Mazzola, quien dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.

