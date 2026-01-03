Un peligroso método de robo volvió a encender las alarmas entre los motociclistas de Mar del Plata. Según denunció una víctima, delincuentes tienden un cable a la altura del paso y, cuando una moto se aproxima, lo levantan de forma repentina, provocando la caída del conductor para luego robarle el vehículo.

Ads

De acuerdo al testimonio, los atacantes se ocultan detrás de un punto ciego y esperan a que la moto avance desde 180 hacia Constitución. “No lo ves venir. Levantan el cable y te bajan de una”, relató el damnificado, quien aseguró que el ataque fue sorpresivo y extremadamente riesgoso.

El motociclista señaló que su familiar logró salvarse por poco, lo que evitó consecuencias mayores. La maniobra, además de violenta, puede provocar lesiones graves o incluso fatales, ya que el cable impacta a la altura del pecho o el cuello y desestabiliza por completo al conductor.

Ads

Puede interesarte

Vecinos y motociclistas advirtieron que se trata de una modalidad planificada, pensada para actuar en segundos y huir rápidamente con la moto. La denuncia busca alertar a quienes transitan la zona, especialmente en horarios de menor circulación.

Desde el entorno de la víctima pidieron máxima precaución, evitar circular en soledad por ese tramo y dar aviso inmediato al 911 ante cualquier situación sospechosa. También reclamaron mayor presencia preventiva para desalentar este tipo de ataques.

Ads

Mientras tanto, recomiendan a los motociclistas reducir la velocidad, mantener distancia visual y extremar cuidados al atravesar sectores con poca iluminación o visibilidad reducida. La advertencia es clara: el riesgo es real y el método, tan simple como peligroso.