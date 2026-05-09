La escritora marplatense Kathy Piazzolla impulsa el proyecto cinematográfico Sonrisas de bandoneón, una propuesta que ya cuenta con guion completo y banda sonora original grabada, y que ahora busca financiamiento y socios estratégicos para concretar su producción entre Argentina y España.

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La iniciativa, que combina cine y música, presenta una particularidad poco habitual en proyectos en desarrollo: dispone de una banda sonora terminada, con más de siete canciones originales en español e inglés que recorren géneros como el tango, la milonga, la balada y el vals.

La historia se centra en dos familias argentinas emigradas a Barcelona y aborda temas como el duelo, la identidad, los vínculos y la creación artística. El relato incluye la figura de un joven que encuentra en la música una forma de reconstruirse tras la pérdida, junto a otros personajes atravesados por secretos y conflictos personales.

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La productora María Alquezar, quien se sumó al proyecto, destacó el valor diferencial de la propuesta: “La música es el corazón del proyecto y ya está ahí, lista. Eso es enormemente valioso”.

En esta etapa, el equipo avanza en la búsqueda de financiamiento a través de líneas de fomento cinematográfico y en la conformación de alianzas con coproductores tanto en Argentina como en España, con el objetivo de llevar la historia a la pantalla.

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Sonrisas de bandoneón se presenta como una obra con identidad propia desde su origen, que apuesta a un enfoque integral donde la música “no acompaña la narrativa, sino que la constituye desde su base”, indicaron desde la producción.