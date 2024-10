Nuevamente las complicaciones con las coberturas de prepagadas y obras sociales vuelven al centro de la escena en Mar del Plata. En esta oportunidad, se trata de la asistencia a un menor que padece de varias discapacidades y al cual Unión Personal no brinda.

Esto no es algo novedoso, ya que en el marco de la crisis económica que vive el país, se han reconocido numerosos casos en donde las instituciones prestadoras de salud no brindan medicamentos o tratamientos para algunas personas que padecen enfermedades, como lo fue el caso de Rocío Marisel Regalía, quien padece de fibromialgia y necrosis avascular ósea y precisaba realizarse una cirugía a principio de año, la cual no era cubierta por IOMA.

Pero no es la primera vez que la prepaga Unión Personal se encuentra con reclamos en sus puertas. A mediados de abril, varios afiliados se manifestaron por las coberturas a la discapacidad, aprobaciones para distintas atenciones y la falta de pago a prestadores.

En ese sentido, la madre del menor afectado, Yesica Maldonado en diálogo con los medios expresó: "Mi reclamo es porque a mi hijo de 8 años le cortaron el transporte porque la Prepaga no paga. Él tiene una discapacidad intelectual, trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad y trastorno en el aprendizaje escolar. Con este último, en la escuela se pidieron muchísimos informes, donde el año pasado aprobaron un acompañante terapéutico 15 días antes de que termine el ciclo lectivo; por lo cual la tercerizadora nunca lo otorgó. En marzo se volvió a aprobar pero es el día de hoy que mi hijo sigue sin acompañante terapéutico porque no cumplen con lo establecido por ley ya que posee el certificado de discapacidad. La prepaga lo único que hace es vulnerar sus derechos todo el tiempo".

"Hoy cuando me acerqué no me dieron ninguna respuesta, no salió nadie a hablar conmigo, solamente el seguridad a querer violentar, sacarme los papeles que pegue. Mi presencia acá solo fue pararme, nunca agredí a nadie ni le falté el respeto a otro. Incluso ni entré a la institución", mencionó.

"Ayer me contacté con la sucursal de Buenos Aires de Unión Personal y me dijeron que el pedido se había hecho en agosto de este año, lo cual es completamente mentira porque tengo las autorizaciones desde el me de marzo y abril. Incluso las de diciembre del 2023 y la tercerizadora que se llama Emergencias le dijo a la directora del lugar a donde va mi hijo, que era una tonta por llevar gratis a chicos discapacitados en un transporte propio", indicó.

Con respecto al estado actual del hijo, Maldonado agregó: "Él ahora está en mi casa. Quiero dejar en claro que a mi no me molesta llevarlo a sus terapias, sino que lo voy a hacer como corresponde. Ayer le pedi a la tercerizadora que por favor me garantice un transporte hasta que se solucione todo. Grabé la llamada y me dijeron que no, que no me iban a otorgar nada, ni siquiera el pago a la prestadora".

"Hay un amparo que se hizo el año pasado y que quedó vigente para este año también. Sobre esto estoy hablando con mi abogada porque queremos mandar una carta documento, otra más de las tantas. Esto solo lleva a un desgaste y dinero donde el único perjudicado siempre es mi hijo", concluyó la madre del niño afectado.