Un chofer de Uber de 48 años fue víctima de un violento robo esta madrugada en Mar del Plata, cuando una pareja integrada por un joven de 16 años y una mujer de 20 lo asaltó con un arma de fuego y le sustrajo dinero, pertenencias y el vehículo con el que trabajaba.

Según la denuncia, el conductor había tomado un viaje a través de la aplicación en la intersección de Rodríguez Peña y México, donde subieron los dos pasajeros que, minutos después, al llegar a la zona de David Ortega y San Lorenzo, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron 80 mil pesos, un celular, una campera, tarjetas, su DNI y el vehículo Fiat Mobi.

El rodado contaba con sistema de geolocalización, lo que le permitió a la policía iniciar rápidamente un operativo de búsqueda. Alrededor de las 05:00, personal de la Comisaría Cuarta fue alertado de que el vehículo se encontraba estacionado en las inmediaciones del albergue transitorio “Piscis”, ubicado en San Martín entre Italia y Chaco.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia del auto robado y, al ingresar al establecimiento, encontraron a los dos sospechosos en una habitación y los detuvieron de inmediato.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, y del juez de Garantías Juveniles, Bustos. En ese sentido, ambos delincuentes fueron imputados por “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”, y trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA).

