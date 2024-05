JousFit, una influencer mexicana con más de 3 millones de seguidores en Instagram, reveló a través de la aplicación de fotos que sufrió un infarto cerebral como resultado de una reacción alérgica.

Este acontecimiento alarmante ocurrió tras la aplicación de bótox y le provocó una serie de complicaciones severas. “Me convulsioné muchas veces, desmayos, perdí el conocimiento”, relató la joven.

“Ya me siento mejor. Ayer fue un día horrible, ahorita ya se los cuento más tranquila, pero ayer entre ‘Oscarcito’ (su pareja) y yo lloré y lloré como del miedo, del susto, de todo”, contó la influencer a través de sus historias.

Más tarde, su pareja explicó con detalle lo que le sucedió a JousFit: “Justo se abre el elevador cuando ella me dice: ‘Me siento mareada’. (...) De repente me dijo: ‘Se me está nublando la vista y me voy a desmayar”.

El incidente escaló rápidamente en gravedad, llevando a Jous Fit a un estado de emergencia médica. “No respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, mi boca negra, estaba transparente”, detalló.

La influencer publicó en Instagram el grave momento que atravesó.

En sus declaraciones, mencionó que su esposo, junto a otras personas presentes, intentaban mantenerla consciente y con vida mientras llegaba la ayuda médica. Luego de 45 minutos de intensa espera, llegó la ambulancia que finalmente estabilizó su condición.

