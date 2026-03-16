Aunque son una de las frutas más consumidas en el mundo, las frutillas volvieron a generar debate en la comunidad científica tras nuevos informes que detectaron altos niveles de residuos de pesticidas en este cultivo.

Ads

Uno de los informes más citados es el elaborado por el Environmental Working Group (EWG), que analiza datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y publica cada año la lista conocida como “Dirty Dozen”, donde se agrupan las frutas y verduras con mayor cantidad de residuos detectados. En ese ranking, las frutillas aparecen con frecuencia en los primeros lugares.

Según especialistas, esto ocurre porque este cultivo suele requerir distintos tratamientos químicos para protegerlo de plagas y enfermedades, lo que aumenta la posibilidad de que queden rastros de pesticidas en la superficie del fruto.

Ads

Puede interesarte

Además, investigaciones científicas señalaron que quienes consumen mayores cantidades de frutas y verduras con altos niveles de residuos, como frutillas, espinaca o pimientos, pueden presentar niveles más elevados de esos químicos en el organismo.

Aun así, los expertos remarcan que el consumo de frutas y verduras sigue siendo clave para una alimentación saludable y que, en muchos casos, los residuos detectados se encuentran dentro de los límites considerados seguros por las autoridades sanitarias.

Ads

Por eso, recomiendan lavar bien los alimentos antes de consumirlos y, para quienes buscan reducir aún más la exposición, optar por productos orgánicos cuando sea posible.