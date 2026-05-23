La empresa Ovoprot International SA, radicada en Pilar, realizó el primer envío de huevo industrializado a la Unión Europea con arancel cero, completando las 333 toneladas habilitadas dentro del cupo exportable, en un hito alcanzado tras más de dos décadas de negociaciones técnicas, sanitarias y diplomáticas.

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El logro posiciona a la Argentina como el único país de la región que consiguió aprovechar completamente este beneficio comercial, marcando un precedente para la industria avícola nacional.

La firma, con más de 25 años de trayectoria en Pilar y alrededor de 100 empleados, se dedica exclusivamente a la industrialización de huevo y procesa entre 1,5 y 2 millones de unidades por día, abasteciéndose de productores asociados sin contar con granjas propias.

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En su planta se realizan procesos de cascado, filtrado, enfriado y pasteurización, tras lo cual el producto puede comercializarse en formato líquido o transformarse en huevo en polvo mediante deshidratación industrial, modalidad que representa el 99% de sus exportaciones.

El huevo industrializado tiene una amplia aplicación en la industria alimentaria, siendo utilizado en productos de consumo masivo como mayonesas, pastas, budines y postres elaborados a gran escala.

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Con información de DIB