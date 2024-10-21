La Zona B de la Primera Nacional tendrá una definición ardiente el próximo fin de semana con cuatro (o tal vez cinco) equipos peleen por el primer puesto. Uno de esos es Aldosivi, que tiene el panorama más complicado.

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El que corre con ventaja es Deportivo Madryn, que goleó por 5-1 a Almirante Brown en la anteúltima jornada del campeonato. El “Aurinegro” depende de sí mismo al estar puntero con 63 unidades y una victoria frente a Colón lo dejaría en la final por el ascenso.

El que dejó pasar la chance fue Nueva Chicago, que igualó sin goles con Temperley, y que si bien tiene la misma cantidad de puntos que el lider, este lo supera por un tanto en diferencia de gol. Cerrará frente a Brown de Adrogue de local.

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El que también se suma a la pelea es San Telmo, que viene de ganarle a Estudiantes de Rio Cuarto y que alcanzo los 62 puntos. Al igual que el “Tiburón”, el “Candombero” no depende de sí mismo. Los dos equipos mas complicados chocarán entre sí y deberán esperar los resultados del “Torito” de Mataderos y de Deportivo Madryn que deben empatar o perder para beneficiar a alguno de estos dos conjuntos.

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Además, se puede sumar a la pelea Gimnasia de Mendoza, que hoy le dará un cierre a la jornada frente a Brown de Adrogué. A los de Yllana le convendría que haya una igualdad o que gane el “Tricolor”.

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Sin embargo, la hora de la verdad será el próximo sábado a las 15.05 en simultáneo. En la final espera el consolidado San Martín de Tucumán.