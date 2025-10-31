Una comerciante del macrocentro le tiró gas pimienta a una ladrona y evitó el robo
La situación ocurrió esta tarde en un local situado en Salta y la avenida Luro, y la mujer fue enviada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.
Personal del Grupo de Patrulla Motorizada detuvo esta tarde a una mujer de 57 años, quien había protagonizado un violento asalto en un local de indumentaria ubicado en Salta al 1600, en el macrocentro de Mar del Plata.
De acuerdo a las fuentes policiales, la agresora ingresó al comercio y simuló comprar tres prendas de ropa, pero en el momento de abonar, aseguró tener un arma y quiso darse a la fuga.
Sin embargo, la ladrona fue retenida por la víctima, una mujer de 40 años, quien le tiró gas pimienta en la cara y consiguió recuperar los productos.
Por su lado, el fiscal Facundo De la Canale ordenó que se notifique a la delincuente de la imputación por el delito de “Robo en grado de tentativa” y su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.
