Personal del Grupo de Patrulla Motorizada detuvo esta tarde a una mujer de 57 años, quien había protagonizado un violento asalto en un local de indumentaria ubicado en Salta al 1600, en el macrocentro de Mar del Plata.

De acuerdo a las fuentes policiales, la agresora ingresó al comercio y simuló comprar tres prendas de ropa, pero en el momento de abonar, aseguró tener un arma y quiso darse a la fuga.

Sin embargo, la ladrona fue retenida por la víctima, una mujer de 40 años, quien le tiró gas pimienta en la cara y consiguió recuperar los productos.

Por su lado, el fiscal Facundo De la Canale ordenó que se notifique a la delincuente de la imputación por el delito de “Robo en grado de tentativa” y su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán.



