La exitosa comedia teatral Una clase especial anunció su llegada a la temporada teatral 2026 tras una aclamada gira por el interior del país. Dirigida por Manuel González Gil, producida por Javier Faroni y protagonizada por Damián De Santo y Martín Seefeld, debutará en Mar del Plata el 5 de enero, donde se presentará los lunes y martes, mientras que el resto de la semana continuará su recorrido por la Costa Atlántica.

Ads

La dupla actoral De Santo y Seefeld ha demostrado una química excepcional, llenando salas en cada función de su gira nacional, que ya reunió a más de 20.000 espectadores. La obra, escrita por Daniel Dátola, se estrenó en Argentina durante Semana Santa y ha cosechado un éxito rotundo, consolidando a este dúo como la gran revelación teatral del año.

La trama sigue a Lalo, un hombre introvertido y recién separado, quien, tras ser abandonado por su esposa, decide volver al ruedo contratando los servicios de Leo, un carismático y autoproclamado experto en seducción. “Lalo es un hueso difícil de roer”, describe la obra, mientras que Leo, necesitado de dinero, ve en él una oportunidad fácil.

Ads

Puede interesarte

Sin embargo, a lo largo de una clase que explora el engaño, el abandono y los recovecos de la mente masculina, los roles se invierten, desatando una comedia donde “no todo es lo que parece porque claramente el amor no se puede estudiar”.

Además, la obra ha trascendido el escenario con una innovadora estrategia en redes sociales. Los actores han creado una microficción en Instagram (@unaclase.teatro) con cápsulas semanales que muestran a los protagonistas buscando formas hilarantes de conocer mujeres. Lo que comenzó como una promoción ha generado gran expectativa entre el público, manteniendo viva la esencia de la obra incluso fuera de cartel.

Ads